الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رئيس الأركان يشهد بيانا عمليا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية

تنفيذ بياناً عملياً
تنفيذ بياناً عملياً لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بياناً عملياً لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى القواعد الجوية بإستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة،
والذى يأتى فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للقوات الجوية وتوفير كل الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى , بالإضافة إلى التنفيذ العملى
لعدد من المراحل , والتى أظهرت مدى الجاهزية والإستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة
والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائى.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها فى الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية، مشيداً بالمستوى الراقى الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان، مما عكس مستوى الإستعداد القتالى العالى والإحترافية فى تنفيذ المهام .حضر تنفيذ البيان عدد من قادة القوات المسلحة.

 

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