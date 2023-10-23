رئيس مدينة سفاجا يتابع تطوير وتجميل المداخل الشمالي

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين يرافقه الإدارة الهندسية والنظافة والعلاقات العامة بالوحدةالمحلية لمدينة سفاجا وعدد من ممثلي القرى السياحية بمنطقة الكيلو 8 أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي للمدينة.



وأوضح رئيس المدينة، أن الجولة جاءت عقب عقد اجتماع لمناقشة المشاركات المجتمعية من القرى في تطوير المدخل والطرق المؤدية له، حيث تم المرور الفعلي على المركز السياحي ومنطقة الكيلو 8 لتحديد الأهداف وأماكن عمل التند والبرجولات أمام القرى.

وطالب رئيس المدينة ممثلي القرى بعمل لوحات فنية تحمل شعار كل قرية وتعكس المظهر الجمالي لها .

وأشار شعبان إلى ضرورة تعظيم الموارد وزيادة عائدها لتعود على تحسين وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الأبعاد المستقبلية كزيادة وجذب السكان في إقامة المشروعات الاستثمارية والخدمية في إعداد المخططات المستقبلية.

كما وجه رئيس المدينة بسرعة مراجعة الموقف القانوني لمداخل القرى السياحية والإعلانات على الطريق الساحلي مع عمل لجنة لحصر كافة التعديات وإزالة أي تعديات وتطبيق القانون على الجميع.