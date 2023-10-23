الصيد يكشف سبب إقالة مدرب سيدات الطائرة

قرر مجلس إدارة نادي الصيد برئاسة المهندس عبدالله غراب، إقالة عماد نوار المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي، وتقديم الشكر له على الفترة التي قضاها بالنادي.

جاء القرار بسبب حالة الانقسامات التي شهدها الفريق خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن التدخل السريع من مجلس الإدارة يأتي للحفاظ على كيان الفريق واستقراره قبل انطلاق بطولة الدوري العام في موسمها الجديد وتدعيماً لمبادئ نادي الصيد العريق بضرورة اتباع الوسائل التربوية السليمة وبث اسس الروح الرياضية الحقيقية والتي تأتي دائماً قبل أي شئ وعدم السماح بالتدخل في الأمور التي تخص الفريق والتي تكررت كثيراً وعدم استطاعة المدير الفني التعامل معها بحيادية

وطالب مجلس إدارة الصيد بعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها البعض مؤكدين أن هدفهم هو الحفاظ على استقرار الفرق الرياضية بالنادي، وأن مجلس الإدارة لا ولن يتدخل في أي أمور فنية مثلما ردد المدير الفني وأن ما تم هو قرارات لاصلاح مسار الكرة الطائرة للحفاظ علي سمعة واسم الناد.

الميزانية المالية لنادي الصيد لعام 2022 ـ 2023

أعلن عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2022/2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه.

وكشف عمرو البرتقالي أمين صندوق نادي الصيد عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد عجزا قدره 30 مليون.

من جانبه، وجه المهندس عبدالله غراب، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وتقديره للجهد المتميز للقائم بأعمال المدير التنفيذي والسادة مديري الأفرع والمستشار المالي والسيد مراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي.

وقال غراب: "أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الفائض الكبير والذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.".

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الانجاز واختتم تصريحاته قائلا: "في انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 27 اكتوبر 2023."