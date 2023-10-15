نادي الصيد يتسلم درع الدوري العام للسلاح .. صور

قام مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني بتسليم الوزير عبدالله غراب، رئيس نادي الصيد، درع الدوري العام للسلاح بعد حصول نادي الصيد على الدرع للمرة الثانية على التوالي.

وشهدت مراسم التسليم حضور كل من طارق الحسيني النائب الأول لرئيس الاتحاد، و ياسمين جاد و المهندس خالد كابش والمهندس أحمد نبيل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح.

ومن جانب نادي الصيد، حضر كل من الوزير عبدالله غراب، رئيس النادي، وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب أعضاء مجلس إدارة النادي، ومحمد غباشي القائم بأعمال المدير، وعمرو الصادق مدير النشاط الرياضي، وأحمد نبيه مساعد مدير النشاط الرياضي، والدكتور بلال بدوي، رئيس جهاز السلاح بالنادي، والكابتن إسلام جمال، المدير الفني للسلاح بالنادي.

ووجه عبدالمنعم الحسيني الشكر والتقدير لنادي الصيد وللوزير عبدالله غراب، رئيس نادي الصيد، على دعمه للمنتخبات الوطنية المصرية السلاح من خلال لاعبي نادي الصيد مما يؤدي إلى انتشار اللعبة بشكل كبير.

على الجانب الآخر، قدم عبدالله غراب الشكر للاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبدالمنعم الحسيني على الإنجازات التي يحققها اتحاد السلاح، مؤكدًا على أن نادي الصيد يساند ويقف دائمًا بجوار الاتحاد لمواصلة تحقيق الميداليات والإنجازات.

وقد تناقش مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ونادي الصيد حول استعدادات اللاعبين خلال الفترة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 لحصد الميداليات الأولمبية ورفع علم مصر عاليًا.