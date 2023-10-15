الصيد يتوج ببطولة الجمهورية لسباحة الشلل الدماغي

حقق نادي الصيد بطولة الجمهورية للسباحة الشلل الدماغي للموسم الثاني على التوالي في البطولة التي أقيمت في المركز الاولمبي بالمعادي

وحصل الصيد على 12 ميدالية ذهبية، ليتوج باللقب للعام الثاني على التوالي.

بينما جاء البنك الاهلي في المركز الثاني برصيد 10 ميدالية ذهبية وميدالتين فضية واخري برونزية ، وفي المركز الثالث تواجد المصر القاهري ب10 ميداليات ذهبية.



وشهدت البطولة تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب الرياضي برئاسة الدكتور خالد مسعود حسن لتوقيع الكشف الطبي الشامل على اللاعبين، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.



وتعد بطولة السباحة هي الأولي للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للموسم الرياضي 2023- 2024، بمشاركة 98 لاعب ولاعبة بالمركز الأولمبي بالمعادي.

ومن المقرر اختيار عناصر منتخب مصر المشارك، في دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 1-9 ديسمبر 2023 بتايلاند تحت رعاية الاتحاد الدولي للإتاحة الرياضية.