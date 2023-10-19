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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نادي الصيد يحقق 23 مليون جنيه فائضًا في الميزانية للعام المالي 2022/2023

عبدالله غراب، رئيس
عبدالله غراب، رئيس مجلس إدارة نادي الصيد

أعلن عبدالله غراب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد، توقيع الميزانية والحساب الختامي للنادي عن السنة المالية 2022/2023 بفائض وصل إلى 23 مليون جنيه.

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وكشف  عمرو البرتقالي أمين صندوق نادي الصيد عن تحقيق طفرة مالية هذا العام مقارنة بالحساب الختامي للسنة الماضية والذي شهد عجزا قدره 30 مليون.

من جانبه، وجه المهندس عبدالله غراب، الشكر لأعضاء مجلس الإدارة وتقديره للجهد المتميز  للقائم بأعمال المدير التنفيذي والسادة مديري الأفرع والمستشار المالي والسيد مراقب الحسابات وجميع العاملين بالادارات المختلفة بالنادي.

وقال غراب: "أشكر كل من ساهم في تحقيق هذا الفائض الكبير والذين أعطوا من الجهد والعمل ما مكننا من تحقيق هذا الانجاز رغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.".

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الصيد التهنئة إلى كل أعضاء النادي بهذا الانجاز واختتم تصريحاته قائلا: "في انتظار تشريفكم لاجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 27 اكتوبر 2023."

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