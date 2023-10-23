القبض على عاطل بالإسكندرية لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمُكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.

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فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة الإسكندرية)بالإتجار فى الألعاب النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.. وبحوزته (3130 عبوة محدثات صوت وشماريخ مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته أقر بقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية مجهولة المصدر بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.