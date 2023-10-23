الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط سيدة لقيامها بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

المتهم ومضبوطات
المتهم ومضبوطات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزى ومتجرى ومصنعى المواد المخدرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (سيدة – مقيمةبدائرة قسم شرطة الشروق) حال تواجدها بالشقة محل سكنها وبحوزتها (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1،500كيلو جــــرام –كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الأيس - كمية من التبغ الخام وزنت 4 كيلو جــــرامات "المستخدم فى التصنيع" - مبلغ مالى- هاتف محمول " به محفظة إلكترونية تحتوى على مبلغ مالى " – أدوات التصنيع).

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وبمواجهتها إعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائها والأدوات لتصنيع مادة الإستروكس المخدر. 

 اتخاذ الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى 

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