بدء تسليم التصاريح الإعلامية لحضور مباراة الأهلي وسيمبا

بدأت اللجنة الإعلامية لبطولة الدوري الإفريقي لكرة القدم ظهر اليوم الإثنين ، تسليم البطاقات الإعلامية الخاصة بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني للصحفيين والمصورين.



ومن المقرر بدء إجراءات التسليم وفقًا لما أعلنته اللجنة بداية من الساعة الثانية عشرة حتى السادسة مساء اليوم، وغد الثلاثاء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

كما أكدت اللجنة الإعلامية للبطولة ، على أن تسليم البطاقات الإعلامية للصحفيين والمصورين المكلفين بتغطية المباراة من بوابة آل رشدان بالقرب من مدخل المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في الخامسة من مساء غد الثلاثاء باستاد القاهرة، في إياب ربع نهائي بطولة الدوري الإفريقي ، بعد أن انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين الجمعة الماضي بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

الأهلي يستأنف مرانه ..

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية مساء أمس الألأحد على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سيمبا.

وعلى هامش المران ، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بمباراة سيمبا.

وخاص الفريق فقرة إحماء وجزء بدني قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

فيما رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وشهد مران الأحمر مشاركة محمد عبد المنعم ومحمود متولي في التدريبات الجماعية ، بعد اكتمال شفائهما من الإصابة التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق.

وواصل عمرو السولية وكريم فؤاد، لاعبا الفريق، تنفيذ المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلي الخاص بهما على ملعب التتش، لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.