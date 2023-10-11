مواهب عربية في منتخبات أوروبا .. ظاهرة متكررة

موهبة عربية جديدة فضلت التمثيل الأوروبي .. لامين يامال لاعب برشلونة الصاعد الذي غير وجهته وانضم إلى المنتخب الإسباني على الرغم من ولادته لأب يحمل الجنسية المغربية وأم غينية، وقدم المنتخب المغربي خطابًا رسميًا إلى اللاعب إضافة إلى عرض مالي مقابل ضمه وأن يكون وجهة دولة المغرب على الصعيد الرياضي في استضافة البلاد كأس العالم 2030، إلا أن كل هذه الإغراءات قوبلت بالرفض.

الاتحاد المغربي لكرة القدم بدوره، استنكر تصرف اللاعب الذي يملك حتى الآن خيار تغيير وجته وتمثيل المغرب، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في هذا الصدد والتي تقضي بجواز تمثيل منتخب آخر حال عدم مشاركته خلال 3 مباريات رسمية أو ودية مع منتخب بعينه، أو قضاء 3 سنوات من دون تمثيل المنتخب الذي شارك معه للمرة الأولى.

سيناريو يامال ليس الأول، بل أنه جزء من حلقة كبيرة للاعبي كرة القدم العرب بدأت منذ سنوات عدة وشملت نجوم من مصر، الجزائر، تونس وبلدان عربية أخرى.

تجربة زيدان الأشهر ..

زيدان وتمثيل فرنسا .. أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان والمولود عام 1972 لعائلة تنتمي لأصول جزائرية في منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية في شمال دولة الجزائر ، يعد النموذج الأشهر بين اللاعبين أصحاب الأصول العربية مع منتخبات أوروبا.

زيدان ولد في فرنسا لأبوين حملا الجنسية الجزائرية ، وتمكن في سن صغيرة من الحصول على الجنسية الفرنسية ، ولم يحصل على الجزائرية رغم أصوله العربية.

وبدأ النجم العالمي مسيرته مع كرة القدم الفرنسية في الفئات الصغيرة وصولاً إلى المنتخب الوطني الفرنسي الأول ، وبرر زيدان تمثيل فرنسا بأنه لم يعرض عليه من الأساس فرصة تمثيل منتخب الجزائر أو تقديم استدعاء رسمي لشخصه وأن كل الأخبار التي جاءت في هذا الصدد كانت بعد انتظامه مع فرنسا وتمثيله البلد الأوروبية على صعيد فئات عمرية مختلفة.

الأمر ذاته على اللاعب كريم بنزيما الذي يشارك حاليًا في صفوف اتحاد جدة السعودي، يمتلك أصولًا جزائرية لكنه فضل منذ الصغير تمثيل الديوك.

ثنائي تونسي مميز ..

وكانت بطولة أمم أوروبا عام 1996 شاهدة على تواجد المدافع التونسي الأصل صبري لموشي ، الذي ظهر في قائمة منتخب فرنسا خلال المنافسات، وخلال تصفيات بطولة الأمم الأوروبية 2008 شارك التونسي الأصل حاتم بن عرفة مع منتخب فرنسا في التصفيات ، لكنه لم ينضم للقائمة الفرنسية النهائية في البطولة ، لكنه تم استدعاؤه بصفة رسمية وتمثيل فرنسا خلال نسخة بطولة أوروبا 2012.

ثنائي مصري ..

الحارس رامي شعبان صاحب الأصول المصرية، والذي فضل اللعب لمنتخب السويد وسبق له أن تواجد ضمن قائمة المنتخب السويدي في نسخة واحدة فقط باليورو عام 2008، كما سبق له الحصول على لقب أفضل حارس مرمى في السويد خلال وقت سابق قبل اليورو.

ستيفان شعراوي .. اللاعب صاحب الأصول المصرية والمولود عام 1992، بدأ مسيرته مع كرة القدم الأوروبية في عمر مبكر ، ثم للمرة الأولى إلى منتخب إيطاليا للناشئين عند عمر الرابعة عشر.

وسبق للاعب أن أكد خلال هذه الفترة أن هاني رمزي في تلك الفترة كان المسؤول عن الإدارة الفنية للمنتخب الوطني للشباب وتقابل معه ونصحه بالإنضمام إلى مصر وتمثيل الفراعنة ، إلا أن ستيفان بحسب ما أكده في تصريحات سابقة ، فضل استكمال مسيرته مع منتخب إيطاليا للظهور الأوروبي الأقوى وتمثيل أندية إيطاليا.

نجل زيدان ..

نجل زيدان وفرصة تمثيل الجزائر .. وعلى خطى والده رفض لوكا زيدان حارس مرمى فريق إيبار الإسباني تمثيل منتخب الجزائر مفضلاً الدفاع عن ألوان العلم الفرنسي وتحقيق مجدًا شخصيًا مثل والده على حد تأكيده ، رغم تواجد إمكانية لديه تسمح له بتمثيل منتخبات الجزائر، إسبانيا وفرنسا.

وتطول القائمة لاعبين عدة يمتلكون أصولاً عربية "اللاعب الجزائري الفرنسي سمير نصري ، صاحب الأصول التونسية الذي فضل تمثيل ألمانيا سامي خضيرة .. وغيرهم".

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