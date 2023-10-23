الإثنين 23 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: تعاون مع جهاز تنمية المشروعات لخدمة شباب الإسماعيلية

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها ، أن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة ميدانية لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لمناقشة سبل التعاون بين المديرية والجهاز وتنسيق محاضرات بمركز التدريب المهنى للتعريف بخدمات الجهاز في الدورات المنفذة ، وتيسير وتسهيل الإجراءات اللازمة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب الخريجين ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم بالتعاون مع الجهات المعنية للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة تاسهم في تحسين مستويات معيشتهم وتحد من معدلات البطالة وتحقق أهداف التنمية المستدامة .

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وزارة العمل تنفذ دورات تدريبية مجانية للفتيات وحصر عمالة غير منتظمة

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وزارة العمل تنظم تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل بـ"التدريب المهني"

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، في تقريره للوزارة ، ان اللقاء تناول اتفاق تعاون مع الجهاز على  تنظيم دورات في مجال ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والتصوير الفوتوغرافى للشباب بمركز التدريب المهنى ، باعتبارها مهن يحتاجها سوق العمل لتأهيل الشباب لدخول سوق العمل من خلالها ، وحضر من جانب المديرية سامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبدالسلام مدير إدارة عمل الاحياء ، ودعاء السيد مدير مركز التدريب المهنى ، ومن جانب التنمية المشروعات: امال زيدان المدير الإقليمى ، وجيهان عبده مدير وحدة الخدمات غير المالية .

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