الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل تنظم تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل بـ "التدريب المهني"

تدريب فتيات بور سعيد
تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل

قالت وزارة العمل، إن مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، تابعت سير التدريب بورش التدريب المهنى  بالمركز الثابت بمديرية بورسعيد ،وتفقد ورش التفصيل والخياطة بواقع دورتين تدريبيتين لعدد 45 متدربة،  وعمل توعية وحوار حول دور التدريب المهنى فى التأهيل لسوق العمل والتمكين الاقتصادى للمرأة وكذلك جهات التمويل المختلفة المتاحة لراغبى العمل الحر وريادة الأعمال، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، صمن خطة التدريب للعام التدريبى 2023 – 2024 

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ويأتي ذلك  تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل بالمحافظات وذلك لتأهيلهم لدخول سوق العمل ، وتوعيتهم باهمية العمل الحر والمشروعات الصغيرة ودورها في دفع خطط التنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

 تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أنه بعد إنتهاء الدورة التدريبية والتى يتم تنفيذها وفقا لخطة التدريب المهنى الموضوعة ، يحصل المتدرب على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، وان مميزات البرامج التدريبية المقدمة ، أن التدريب مجانى، ويتم التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية .

 تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل

 كما يتم توفير المستلزمات والأدوات التدريبية مجاناً ، بحضور فريق العمل بمركز التدريب الكيمائية منار العوضى مدير المركز ،وحنان محمود باحث،وهانى عيسى الموجه الفنى ، نهلة أبو العزائم وسمر شكرى مدربات قسم التفصيل والخياطة

 تدريب فتيات بور سعيد على مهنة الخياطة والتفصيل

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