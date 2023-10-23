رسمياً.. الاسماعيلي يحتج علي حكم مباراته أمام فاركو

احتج النادي الإسماعيلي على حكم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والتي جمعته بنظيره فريق فاركو وتلقي الدراويش الهزيمة بهدف دون في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس الأحد ببطولة الدوري المصري الممتاز .



وجاء بيان الاحتجاج كالتالي:

" السيد الأستاذ / جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم

السيد النائب / أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم

السيد الأستاذ / عامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية المحترفة

السيد / فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم

تحية طيبة وبعد ،،،

يسعدني ومجلس إدارة النادي الاسماعيلي الرياضي أن نبعث لسيادتكم بأرق التحيات مع خالص تمنياتنا لسيادتكم بدوام التوفيق.

في إطار حرصكم جميعاً كمسئولين عن منظومة الكرة المصرية بتطوير ورفع شأن قيمة الدوري المصري ومن خلال حرص النادي الإسماعيلي على مشاركتكم بنفس النهج فإننا نضع بين ايدكم ما حدث من ظلم بين وواضح أثر بالسلب على نتيجة مباراة النادي الإسماعيلي ونادي فاركو والتي أقيمت مساء يوم الأحد الموافق 22/10/2023 بملعب الإسماعيلية في إطار مباريات الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري العام قد شهدت تدني في أداء طاقم التحكيم ووقوع أخطاء تحكيمية فاضحة لا تليق بقيمة ومكانة النادي الإسماعيلي من الحكم "نادر قمر الدولة" وطاقم حكام الفيديو مما أثر على نتيجة المباراة وقد تمثلت هذه الحالات كالتالي :

أولاً : عدم احتساب ضربة جزاء صحيحة للنادي الاسماعيلي خلال الشوط الأول نتيجة لمسة يد على لاعب نادي فاركو بالرغم من قرب الحكم من اللعبة وتحت نظره بشهادة ورؤية جميع الخبراء في الاستوديوهات التحليلية إلا أن حكم الساحة لم يحتسبها ولم يتم استدعائه من حكام الفيديو.

ثانياً : لم يقوم حكم الساحة بطرد اللاعب / عبد الله بكري – مدافع نادي فاركو نتيجة عرقلة اللاعب / ياو أنور على الرغم من قيام حكم الفيديو "محمود ناجي" وهو من حكام النخبة الإفريقية باستدعائه مما لوحظ أن هناك تعنت من حكم المباراة في عدم طرد اللاعب في ظلم فج للنادي الإسماعيلي يراه القاسي والداني مما أفقد النادي ثلاث نقاط غالية وبدء مسلسل نزيف النقاط مما يؤثر على مسيرته بالدوري العام.

ونحيطكم بأن مثل هذه الأفعال التي تصدر من الحكام أصبحت تثير غضب واستياء جماهير النادي الإسماعيلي وأن النادي إذ يحمل رابطة الأندية والإتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة هذه الاستفزازات لجماهير النادي سوف تؤدي إلى حدوث ما لا يحمد عقباه.

لذا يتقدم النادي الإسماعيلي بالتظلم على تلك الوقائع التي تم سردها مطالباً سيادتكم بالآتي :

1- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الخصوص لحماية حقوق النادي الإسماعيلي وجماهيره الكبيرة وتحقيق العدالة المطلوبة للمنظومة الكروية.

2- إجراء تحقيق عاجل مع طاقم تحكيم المباراة وحكام الفيديو ، واتخاذ الإجراءات الرادعة التي تضمن منع تكرار مثل تلك الأخطاء الفجة وعدم مشاركة مثل هؤلاء الحكام في إدارة أي من مباريات النادي الإسماعيلي في المباريات القادمة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع مع إيقاف حكم الساحة وحكام الفار عن التحكيم.

3- تعيين حكام دوليين على أعلى مستوى سواء داخل الإسماعيلية أو خارجها أسوة بالأندية الكبيرة بالدوري العام ".