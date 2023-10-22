فاركو يهزم الإسماعيلي في مباراة مثيرة بالدوري

فاز فاركو على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب الإسماعيلية في الجولة الربعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحزر الجزائري رزقي حمرون هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد تمريرة من أحمد شريف، للجزائري الذي يسددها في شباك الإسماعيلي ليخطف الفريق السكندري الثلاث نقاط.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي تصدى خيالي من شيكا حارس فاركو بعد كرة عرضية من ضربة ثابتة قام عبدالرحمن مجدي بإرسال كرة عرضية من خلالها إلى ياو أنور الذي يصبح أمام مرمى الخصم ويسدد الكرة لكن يبعدها حارس فاركو ببراعة للخارج.

الإسماعيلي ضد فاركو

وشهد اللقاء أكثر من لقطة مثيرة للجدل بعد مطالبة لاعبي الإسماعيلي بركلة جزاء بعد اصصدام حارس فاركو مع عبدالرحمن مجدي في الشوط الأول لكن الحكم رفض منح الدراويش ركلة جزاء.

حرم القائم هدفين لصالح فاركو وآخر للإسماعيلي، بعد تسديدة من فخري لاعب فاركو ارطدمت في القائم قبل أن يكررها زميله شكري نجيب من ضربة حرة.

وقبل نهاية اللقاء ركلة حرة مباشرة لصالح الإسماعيلي يسددها ببراعة عبدالرحمن مجدي لكنها تصطدم في العارضة وتحرم الدراويش من هدف التعادل.

رفع فاركو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، خلفه الإسماعيلي الذي توقف رصيده عند 3 نقاط.