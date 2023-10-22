مشاهدة برشلونه ضد اتلتيك بلباو مباشر يلا شوت

مشاهدة برشلونه ضد اتلتيك بلباو مباشر يلا شوت.. كورة لايف مباراة برشلونة وبلباو لـ مشاهدة البث المباشر،برشلونة يتطلع لمباراة قوية أمام أتلتيك بيلباو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2023-2024. يسعى النادي الكتالوني لتضييق الفارق مع الفريق المتصدر ريال مدريد إلى ثلاث نقاط فقط.

موعد المباراة المنتظرة هو يوم الأحد 22 أكتوبر 2023، وستقام على ملعب “مونتجويك” الذي يعتبر معقل برشلونة الرسمي.

وتعادل برشلونة في المباراة الماضية مع غرناطة بهدفين لكل فريق، خلال المباراة المقامة في الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

في المقابل أتلتيك بلباو قد فاز على ألميريا بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت قبيل التوقف الدولي.

وبالعودة إلى التاريخ فتجد أن المباراة الأخيرة التي جمعت بين أتلتيكو بلباو وبرشلونة قد انتهت بفوز "البلوجرانا" بهدف نظيف، سجله رافينيا في الدقيقة 45.

تشكيلة برشلونة المتوقعة امام اتليتك بلباو

تريشتيجن

بالدي _ ارواخو _ كريستينسن _ كانسيلو

فيرمين لوبيز _ جوندوجان _ جافي

فيلكس _ ليفاندوفسكي _ رافينيا

لدى برشلونة قائمة طويلة من الإصابات في هذه اللحظة، لكن تشافي قال خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن كلا من لامين يامال وأليخاندرو بالدي سيكونان متاحين بعد مشاكل اللياقة البدنية.

لا يزال سيرجي روبرتو وجولز كوندي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وفرينكي دي يونج وبيدري غائبين ، ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيد من العائدات خلال الأسبوع المقبل.

من الممكن أن يعود كل من ليفاندوفسكي ورافينيا ودي يونج وبيدري للمشاركة في الكلاسيكو، وهو الأمر الذي قد يكون حاسمًا، حتى في وقت مبكر من الموسم.

كانت هناك شكوك حول مدى توفر رونالد أروجو وإلكاي جوندوجان بعد التزاماتهما الدولية، ولكن تم الإعلان عن أن الثنائي لائق لبدء هذه المباراة، بينما من المتوقع أن تكون هناك عودة لأوريول روميو إلى التشكيلة الأساسية .

أما أتلتيك، فيغيب نيكو ويليامز، الذي ترتبط ارتباطات كبيرة بالانتقال إلى برشلونة، بسبب شكوى في الظهر، بينما يغيب يراي ألفاريز بسبب المشكلة العضلية التي تعرض لها أمام ألميريا في المباراة الماضية.

من المتوقع أن يشارك أيتور باريديس بدلاً من يراي، بينما يمكن أن يحصل إيكر مونياين على موافقة في منطقة واسعة بسبب غياب نيكو ويليامز.

ويغيب أيضًا ميكيل فيسجا وبيرو نولاسكوين وإنيجو رويز دي جالاريتا بسبب الإصابة

سجل داني جارسيا هدفاً ضد ألميريا وينبغي أن يحتفظ بمكانه في خط الوسط إلى جانب أندير هيريرا ، بينما يجب أن يلعب أوسكار دي ماركوس مرة أخرى في مركز الظهير الأيمن.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة الاسباني واتليتك بلباو | من هنــــا