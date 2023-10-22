فيليكس يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

استقر تشافي مدرب برشلونة على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة أتلتيك بلباو المقررة بينهما ضمن منافسات الدروي الاسباني.

ويغيب عن برشلونة غيابات مؤثرة هم كوندى وروبرت ليفاندوسكي، وفرينكى دي يونج، وبيدري، ورافيينا.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أندرياس كريستينسن، إينجو مارتينيز، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: فيرمين لوبيز، روميو، جافي.

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، جواو فيليكس.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بترتيب الدوري الاسباني برصيد 21 نقطة، خلف جيرونا صاحب المركز الثالث والذي يملك 22 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب بـ 25 نقطة بعد التعادل أمام إشبيلية.

ويحتل أتلتيك بلباو المركز السادس بترتيب الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة.

تنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية وتذاع مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو عبر قناة beIN sports HD 1 ويعلق على مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، خالد الحدي.