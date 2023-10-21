لابورتا يؤكد نيجريرا قضية مدبرة ضد برشلونة

أكد خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة برشلونة أن قضية الفساد المالي ودف الرشاوي المتهم به النادي الكتالوني و المعروفة باسم قضية نيجريرا، مؤامرة ضد برشلونة.

وقال لابورتا في مؤتمر صحفي: “ قضية نيجريرا؟ مهما بحثوا وكذبوا فلن يجدوا شيئا. هذه المؤامرة تم التخطيط لها لزعزعة استقرارنا، سوف نفوز بهذه القضية لأننا لم نفعل أي شيء مما أتهمنا به”.

يذكر أن كشف خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة، اليوم السبت، كواليس الأزمة الإقتصادية و المالية التي عانى منها النادي الكتالوني خلال الفترة الماضية.

لابورتا يتحدث عن أزمة برشلونة



وقال لابورتا في مؤتمر صحفي : " "لدينا فريق يريد صنع التاريخ وبدء حقبة جديدة. في غضون عام سنعود إلى "ملعب كامب نو" وسنكون في وضع أفضل اقتصاديا".



وأضاف لابورتا:"عندما وصلنا في عام 2021 وجدنا ديونا بقيمة مليار و350 مليون معظمها قصيرة الأجل، لقد أنقذنا النادي من المأساة".



موعد مباراة برشلونة القادمة في الدوري الإسباني



ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة مباراته القادمة في بطولة الدوري الإسباني، غدا الأحد أمام نظيره أتليتك بلباو.

وتبدأ مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة بعد أن خاض تسع لقاءات خلال البطولة.