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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كولر والشناوي في مواجهة الإعلام استعدادا لمباراة سيمبا

كولر والشناوي
كولر والشناوي

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن المارد الأحمر، غدًا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة سيمبا المقرر لها مساء بعد غد الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي للدوري الإفريقي لكرة القدم.

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وتبدأ وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالأهلي في الواحدة ظهرًا باستاد القاهرة، ويتحدث المدير الفني وكابتن الفريق عن المباراة في حضور وسائل الإعلام.

ويستضيف ستاد القاهرة ، مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني يوم الثلاثاء المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري السوبر الأفريقي.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الجمعة الماضي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما ، وسجل للأهلي كل من رضا سليم ومحمود كهربا.

قائمة سيمبا المسافرة للقاهرة

وجاءت قائمة الفريق التنزاني المعلنة على النحو التالي ..
حراسة المرمى: أيوب لكرد – علي سالم – حسين آبيل
خط الدفاع: شوماري كابومي – محد حسين – إسرائيل مويندا – حسين كازي – كينيدي جوما – مالوني فوندو – دافيد كاميتا – هينوك إينونجا.
خط الوسط: فابريس نجوما – ساديو كانوتيه – ياسين مزاميرو – سعيدي نتيبازونكيزا – ويلي أونانا – كلاتوس تشاما – عبد الله هاميسي – لويس ميكيسوني.
الهجوم: جيان باليكي – موسيس فيري – دينيس كيبو – جون بوكو – شعباني شيلوندا
 

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