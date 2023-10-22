سيمبا التنزاني يُعلن قائمة مباراة الأهلي في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي

أعلن البرازيلي روبرتو أوليفيرا المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني، قائمة لاعبيه استعدادًا للتوجه إلى القاهرة ، وملاقاة الأهلي الثلاثاء المقبل في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي.



واستقر المدرب البرازيلي على قائمة تضم 24 لاعباً للتوجه إلى مصر.

وجاءت قائمة الفريق التنزاني المعلنة على النحو التالي ..

حراسة المرمى: أيوب لكرد – علي سالم – حسين آبيل

خط الدفاع: شوماري كابومي – محد حسين – إسرائيل مويندا – حسين كازي – كينيدي جوما – مالوني فوندو – دافيد كاميتا – هينوك إينونجا.

خط الوسط: فابريس نجوما – ساديو كانوتيه – ياسين مزاميرو – سعيدي نتيبازونكيزا – ويلي أونانا – كلاتوس تشاما – عبد الله هاميسي – لويس ميكيسوني.

الهجوم: جيان باليكي – موسيس فيري – دينيس كيبو – جون بوكو – شعباني شيلوندا.

كان لقاء الذهاب بين الفريقين ، والذي أقيم الجمعة الماضي بمدينة دار السلام التنزانية ، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بثنائية لكل منهما.

تصريحات مدرب سيمبا ..

على صعيد متصل ، أكد روبرتينيو خلال تصريحات للصحافة التنزانية اليوم الأحد ، على أن لقاء الإياب في القاهرة الثلاثاء المقبل لن يقل أهمية ، وبالإمكان التسجيل في الأهلي بعقر داره ، المعركة الكروية لم تنته بعد، نحتاج إلى تصحيح الأخطاء السابقة في مباراة الذهاب وتقديم أفضل ما لدينا في مواجهة الإياب.



وأضاف ،"اللاعبون جميعًا بإمكانهم تحسين الأداء والجميع في فريقي مطالب بنسيان نتيجة لقاء الذهاب والتركيزالكامل على مباراة الثلاثاء المقبل ، للتعويض والمضي قدمًا إلى الدور نصف النهائي والبطولة".

وأضاف المدرب البرازيلي خلال تصريحاته :اعترف أن فريق سيمبا بحاجة ضرورية لتصحيح أوضاعه الفنية قبل لقاء الثلاثاء، ومع ذلك قدمنا ظهور مميز خلال شوط اللقاء الثاني على ملعبنا.