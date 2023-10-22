أستون فيلا يكتسح وست هام برباعية في الدوري الإنجليزي

اكتسح أستون فيلا نظيره وست هام يونايتد برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "فيلا بارك" في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز دوجلاس لويز هدف التقدم لصالح أستون فيلا في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول لصالح الفيلانز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني عاود لويز التسجيل، وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 51 عبر ركلة جزاء، قبل أن يرد جارود بوين بهدف تقليص الفارق لصالح وست هام في الدقيقة 56 ، بعدها أضاف أولي واتكينز هدف فريقه الثالث في الدقيقة 74، قبل أن يضيف ليون بايلي هدف أستون فيلا الرابع في الدقيقة 89.

رفع أستون فيلا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بعد خوضه 9 مباريات، فيما يتوقف رصيد وست هام يونايتد عند 14 نقطة في المركز التاسع بعد خوضه 9 مباريات أيضًا.