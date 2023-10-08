أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون ويخسر المركز الرابع بالدوري لإنجليزي

انتهت مباراة أستون فيلا مع ولفرهامبتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المواجهة التي جمعت بين الفريقين اليوم الاحد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

أستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تعادل أستون فيلا وولفرهامبتون جعل الفيلانز يخسر المركز الرابع في ترتيب البريميرليج بشكل مؤقت حتى نهاية مواجهة أرسنال ضد مانشستر سيتي، ويحتل الجانرز المركز الرابع بـ 17 نقطة.

بتلك النتيجة يكون نادي استون فيلا قد رفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد التعادل الاول هذا الموسم عقب هزيمتين وخمسة انتصارات.

على الجانب الأخر نادي ولفرهامبتون الذي يرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الرابع عشر من الترتيب عقب أربعة هزائم وتعادلين ومثلهم انتصارات.

ملخص مباراة أستون فيلا وولفرهامبتون

افتتح التسجيل في مواجهة أستون فيلا ضد ولفرهامبتون اللاعب هوانج هي تشان في الدقيقة 53 للولفز أصحاب الأرض، وتعادل للفيلانز اللاعب باو توريس بعدها بدقيقتين في الدقيقة 55 .

وشهدت الدقيقة 94 بطاقة حمراء على اللاعب ماريو ليمينا نجم نادي ولفرهامبتون الذي صعب موقف فريقه في اللحظات الاخيره من عمر المواجهة.