سجل المواجهات المباشرة بين استون فيلا وبرايتون في الدوري الأنجليزي

سيكون فريقا استون فيلا و برايتون على موعد في افتتاح الجولة السابعة للدوري الأنجليزي الممتاز لاستكمال مسيرتهما المميزة هذا الموسم على ملعب فيلا بارك بمدينة بيرمنجهام .

استون فيلا صاحب الملعب والجمهور يملك ١٢ نقطة من ست مباريات وهي حصيلة جيدة للفيلانز الذين استطاعوا في مباراتهم الأخيرة في الجولة السادسة الفوز على تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره في ستامفورد بريدج.

اما برايتون فقد حقق هو الاخر انتصارا مهما في الجولة السادسة على حساب بورنموث بثلاثة أهداف لهدف ليواصل برايتون سلسلة نتائجه الممتازة التي منحته ١٥ نقطة بفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر مانشيستر سيتي .

تاريخ المواجهات المباشرة بين استون فيلا و برايتون

التقى استون فيلا مع برايتون عبر تاريخهما في ٢١ مباراة رسمية تميل فيها الكفة تماما لمصلحة استون فيلا فاز استون فيلا في ١٢ مباراة وتعادلا في سبع مباريات ولم يفز برايتون سوى في مباراتين وسجل استون فيلا ٣٤ هدف بينما سجل برايتون ١٧ هدف

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب أستون فيلا فقد أقيمت ١١ مباراة بين الفريقين فاز استون فيلا في ثمانية مباريات وتعادلا في مباراتين وفاز برايتون في مباراة واحدة وسجل الفيلانز ٢٣ هدف بينما سجل برايتون ١١ هدف .

سجل المباريات العشر الأخيرة بين استون فيلا و برايتون

٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ برايتون - استون فيلا : ١ / ٣

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ استون فيلا - برايتون : ٢ / ١

١٨ يناير ٢٠٢٠ برايتون - استون فيلا : ١ / ١

٢١ نوفمبر ٢٠٢٠ استون فيلا - برايتون : ١ / ٢

١٣ فبراير ٢٠٢١ برايتون - استون فيلا : ٠ / ٠

٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ استون فيلا - برايتون : ٢ / ٠

٢٥ فبراير ٢٠٢٢ برايتون - استون فيلا : ٠ / ٢

١٣ نوفمبر ٢٠٢٢ برايتون - استون فيلا : ١ / ٢

٨ ديسمبر ٢٠٢٢ استون فيلا - برايتون : ٢ / ٢

٢٥ مايو ٢٠٢٣ استون فيلا - برايتون : ٢ / ١