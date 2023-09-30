أستون فيلا يكتسح برايتون بسادسية في الدوري الإنجليزي

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا على نظيره برايتون، بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أستون فيلا و برايتون:-

أحرو أهداف أستون فيلا كلا من واتكنيس الذي أحرز ثلاثية في المباراة، حيث أحرز الهدف الأول له في الدقيقة 14، والثاني في الدقيقة 21 و الثالث له والرابع للفريق في الدقيقة 65، بينا أحرز الهدف الثالث لأستون فيلا إستوبيان، ثم في الدقيقة 85 أضاف جاكوب رامسي الهدف الخامس، واختتم أهداف المباراة دوجلاس لويس في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بينما احرز برايتون هدف وحيد في المباراة لحفظ ماء وجهة، سجلة أنسو فاتي في الدقيقة 50.

ترتيب أستون فيلا وبرايتون في الدوري الإنجليزي:-

وبتلك النتيجة يجني أستون فيلا ثلاث نقاط ثمينة ليصل للنقطة 15 محتلا المركز الثالث في ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد برايتون عند النقطة 15 محتلا المركز الرباع في ترتيب البطولة.