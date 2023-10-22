وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مستشفى طهطا العام

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارته الميدانية لعدد من المستشفيات العامة والمركزية بسوهاج، بتفقد مستشفى طهطا العام بعد انتهاء أعمال إحلال وتجديد المستشفى، بتكلفة 243 مليون و200 ألف جنيه، على مساحة 3740 متر مربع .

وتفقد وزير الصحة، الأقسام المختلفة بالمستشفى،والخدمات المقدمة للمرضى في مرحلة التشغيل التجريبي، حيث بدأ العمل به في فبراير 2020م، ويعمل المستشفى بطاقة استيعابيه بعد التطوير " 149 سرير إقامة مرضى، و30 سرير للعناية المركزة، 31 سرير أطفال مبتسرين، و 120 أسرة نوعية"، بالإضافة 4 غرف عمليات+ غرفة لعمليات النساء والتوليد، وغرفة لقسطرة القلب، فضلا عن 40 سرير للغسيل الكلوي، واستقبال طوارئ يضم 19 سرير، و 5 غرف أشعة متنوعة، بالإضافة إلى 5 معامل، وبنك للدم .

ووجه وزير الصحة، بسرعة الانتهاء من استكمال جميع أعمال التجهيزات الطبية بمستشفى طهطا العام، لتقديم الخدمات للمواطنين بكافة التخصصات التي يعمل بها المستشفى.

وشملت أعمال تطوير مستشفى طهطا العام أيضا " تطوير مبنى العيادات القديم بإجمالي مسطح 7800 متر، وإنشاء مبنى الإقامة بإجمالي مسطح 3664 متر، بالإضافة إلى تعلية مبنى الغسيل الكلوي، وإنشاء طابقين الخامس والسادس .

وأكد المحافظ، على أهمية المشروع بالنسبة لأهالي مركز ومدينة طهطا، والذي يأتي في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية، ورفع كفاءة المنظومة الطبية بسوهاج، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين .