وزير الطيران يبحث سبل تعزيز التعاون مع رئيس «هواوى» العالمية

الفريق عباس: أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الإلكترونية لدعم التحول الرقمى والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعى

فى إطار مشاركة مصر فى الدورة الثالثة لمنتدى «الحزام والطريق للتعاون الدولى»، المقام بالعاصمة الصينية بكين والتى ترأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التقى الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى وقيادات الوزارة بمسئولى شركة هواوى لتكنولوجيا التقنية الرقمية.. حضر اللقاء من جانب شركة هواوى «جيم ليو» الرئيس التنفيذى لهواوى بمصر و«فليكس شى» الرئيس التنفيذى لقطاع المؤسسات بالإضافة إلى ممثلين عن فريق الشركة من مصر والمقر الرئيسى.

وتناول الاجتماع الاطلاع على أحدث التقنيات المقدمة من شركة هواوى العالمية المتخصصة فى مجال البنية التحتية المتطورة والحوسبة السحابية؛ كما تم استعراض مجالات عمل الشركة فى العديد من المطارات العالمية ومن أهمها مطارى هونج كونج وشانجى الدوليين بالإضافة إلى الخدمات المتطورة لتقنية الذكاء الاصطناعى فى مجال الطيران المدنى.

رقمنة الخدمات الإلكترونية

وفى هذا السياق، أعرب الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى عن تقديره لهذا اللقاء المثمر؛ والذى يأتى فى إطار حرص الوزارة على إدخال كافة التقنيات الحديثة والمتطورة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى، والتعرف على سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانات التى تمتلكها الشركة؛ مؤكدًا أهمية استخدام ورقمنة الخدمات الإلكترونية فى مختلف المجالات بما يتماشى مع استراتيجية وزارة الطيران نحو التحول الرقمى والاعتماد على منظومة الذكاء الاصطناعى، والاستفادة من خبرة الشركة وإمكانياتها فى تقديم الحلول التقنية بما يحقق المرونة والسرعة والكفاءة ويتواكب مع المتغيرات العالمية لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين عبر المطارات المصرية وبما يعزز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر على خريطة المطارات العالمية.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة بين الجانبين تقوم بدراسة وبحث مجالات التعاون الثنائى والتى تهدف إلى قيام الشركة بالمشاركة فى تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدنى وخدمات الحوسبة السحابية.

ومن جانبهم أشاد مسئولى شركة «هواوى» بأهمية هذا اللقاء، معربين عن شكرهم وتقديرهم لوزير الطيران المدنى على الجهود الفعالة التى تقوم بها الوزارة خلال الفترة الحالية لتطوير منظومة النقل الجوى فى مختلف الأنشطة وبخاصة الاهتمام بمشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحديث نظم الملاحة الجوية والاتصالات بما يتيح الفرصة أمام الشركة لإبرام شراكات فعالة وواعدة مع الجانب المصرى فى مجال التكنولوجيا الرقمية.