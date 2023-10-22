22 أكتوبر محاكمة المتهم بسرقة سيارة عن طريق الونش

أجلت محكمة جنح الزاوية الحمراء، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شهاب عشوش، محاكمة عامل متهم بسرقة سيارة عن طريق سحبها باستخدام "ونش" لجلسة 28 أكتوبر الجاري.

واعترف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أن هناك صلة قرابة تربطه بالمجنى عليه ونظرًا لوجود خلافات عائلية بينه وبين مالك السيارة بسبب رفضه إعطائه حقه فى الميراث قرر الانتقام منه وسرقة مركبته الخاصة حتى يتمكن من الحصول على حقه الشرعي.

وأوضح المتهم، أنه فى سبيل ذلك قام باستئجار ونش لسحب السيارات المعطلة، وتوجه إلى مسكن المجنى عليه وانتظر حتى حل الليل، وبمجرد أن اطمأن بأن الشارع أصبح خاليًا من المارة قام بسحب السيارة متوجهًا إلى بلده بمحافظة القليوبية.

وأشار المتهم خلال تحقيقات النيابة أن أحد الارتكازات الأمنية بالزاوية الحمراء أوقفته، وبسؤاله عن أوراق السيارة تبين أنها مسروقة.

تعود تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بقائد سيارة خلال مروره بالمنطقة، وعند سؤاله عن أوراقها تبين أنها مسروقة من أمام منزل شخص، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما من خلال تكثيف المرور بدوائر المراكز والأقسام.