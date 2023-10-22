الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

طريقة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

طريقة استخراج قرار علاج على نفقة الدولة.. يكثف الكثير من المواطنين البحث عن استخراج قرار علاج على نفقة الدولة، بغية الحصول على العلاج بشكل مجاني من المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهوري، حيث تحرص الدولة على دعم  تلك الفئات المستحقة وتوفر العلاج لهم.

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طريقة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة

- التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي بالمحافظة التابع لها المريض.

- إجراء الكشف الطبي للمريض بالمستشفى ويتم كتابة تقرير طبي وتقرير لجنة ثلاثية.

 - يجب تسليم الأوراق التي تم استخراجها إلى قسم العلاج على نفقة الدولة.

 - يتم ملء النموذج الإلكتروني على الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة.

- يعرض الطلب على اللجان الطبية المتخصصة.

إصدار القرار وإخطار المواطن من خلال رسالة قصيرة على الهاتف المحمول.

يتوجه المريض للمستشفى ليتلقى العلاج على نفقة الدولة بعد تلقي الرسالة القصيرة.

 وزارة الصحة والسكان

جدير بالذكر كشفت وزارة الصحة والسكان عن إصدار 376 ألفًا و843 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك ضمن حملة 100 يوم صحة لرفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.

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