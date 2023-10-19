أورايمو تطرح ساعتها الجديدة oraimo Watch 2R لدعم الصحة

أطلقت شركة أورايمو المتخصصة في مجال الإكسسوارات الذكية، ساعتها الرياضية الجديدة oraimo Watch 2R في السوق المصري بتصميم أنيق وبسعر منافس يقدم أفضل قيمة مقابل سعر وبتكنولوجيا تنافس أقوى الساعات الذكية، حيث توفر لمستخدميها أكثر من 120 وضعًا رياضيًا، خاصية HD Bluetooth calling التي تتيح الرد على المكالمات من خلال الساعة، بجانب تطبيق متميز لمراقبة الصحة على مدار 24 ساعة.

وتحظى منتجات oraimo الذكية القابلة للارتداء بشعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، حيث حاذت منتجات أورايمو على إعجاب الكثير من المستخدمين، لما تقدمه من خدمات ومميزات مقابل أسعار تنافسية في متناول الجميع بجانب طول فترة الضمان على منتجاتها.

قال أيفان ليو، مدير شركة أورايمو مصر، إن ساعة oraimo Watch 2R تعتبر نتاج للكثير من البحث والتطوير، لكي تلبى احتياجات المستخدم المتطلع للتكنولوجيا الحديثة في مجال الساعات الذكية خصوصاً جيل الشباب أو ما يطلق عليهم الجيل (Z)، أو جيل الألفية ، وكل ذلك بسعر منافس في متناول يد الجميع.

وأوضح مدير oraimo مصر، إن الشركة متخصصة في تصنيع الإكسسوارات الذكية، وتعمل في 60 دولة حول العالم، كما أن عدد مستخدميها تجاوز 200 مليون مستخدم، وبدأت أورايموا عملها في مصر عام 2017 ولديها حالياً 2000 مركز خدمة منتشرين في كافة محافظات الجمهورية.

أعلنت أورايمو عن شراكة مثيرة، حيث انضمت ساعة oraimo Watch 2R إلى عالم باربي IP لإنشاء مزيج فريد من التكنولوجيا والأناقة.

يهدف هذا التعاون إلى إطلاق سلسلة من الأنشطة الترويجية التي سترتقي بتجربتك مع الساعات الذكية، وتحقق الدمج المثالي بين الأزياء والتكنولوجيا، حيث يتضمن تطبيق oraimo Health إصدارات Barbie المحدودة في إفريقيا، ويُظهر هذا التعاون اتحادًا رائعًا بين تكنولوجيا oraimo المتطورة وأناقة باربي الخالدة، مما يجلب لك أفضل ما يمكن الحصول عليه من العالمين.

مميزات ساعة oraimo Watch 2R



استعرضت أورايمو من خلال موقعها الإلكتروني eg.oraimo.com أهم مميزات ساعتها الجديدة oraimo Watch 2R والتى تم إطلاقها في السوق المصري مؤخرا وحظيت بإقبال كبير خصوصا من فئة الشباب لما تقدمة من ميزات تكنولوجية محدثة وبسعر منافس.



كما تتضمن ساعة oraimo Watch 2R حوالي 120 وضعاً رياضياً مختلفاً يتيح للمستخدم ممارسة أنواع متعددة من الرياضة التى تتناسب مع نمط حياته اليومية ، مع إمكانية مشاركة بيانات تقدمك الرياضي مع أصدقائك لإظهار مدى تقدمك في ممارسة الرياضة.



وتتوافق ساعة أورايمو الجديدة مع كل من أجهزة Android و IOS كما أن خاصية HD Bluetooth calling تتيح لساعة oraimo Watch 2R التحكم بسلاسة في كل المكالمات الواردة والإشعارات مع إمكانية حفظ ما يصل إلى 120 رقم اتصال على الساعة مما يلبي احتياجات الأفراد ذوي الدوائر الاجتماعية الواسعة، بجانب زر الاتصال بالطوارئ في حالة الخطر والذي يشبه إلى حد كبير الموجود في ساعة apple watch.



وبالرغم من سعرها المنافس الذي يعد في متناول يد الجميع إلا أن ساعة oraimo Watch 2R تتميز بوجود أجهزة استشعار دقيقة وخوارزميات متقدمة، توفر رؤى دقيقة حول الصحة تتجاوز بكثير المنتجات المزيفة والعلامات التجارية الصغيرة.

وتتمتع ساعة أورايمو الجديدة oraimo Watch 2R بنظام سلس لمتابعة صحة الجسم على مدار الـ 24 ساعة من قياس دقيق لضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم ، بجانب تمتعها بنظام دقيق لمراقبة ساعات النوم وهو ما يميز الساعة بشكل كبير عن غيرها من الساعات الذكية في السوق المصري.

تتسم ساعة oraimo Watch 2R بأعلى معايير المقاومة للماء والغبار IP68 وهو من أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث خضعت ساعة أورايمو للعديد من الاختبارات الصارمة في مقاومة الغبار حتى انها تصلح للبيئة الصحراوية وتتحمل درجات الحرارة المرتفعة، بجانب مقاومتها للماء ما يجعلها ساعة عملية تتوافق مع مختلف بيئات العمل وكافة أنواع الرياضات.