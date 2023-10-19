الصحة: دعم الأطقم الطبية في سيناء للتعامل مع الأحداث في غزة (فيديو)

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه تم دعم الأطقم الطبية في شمال سيناء بفرق من الأطباء في تخصصات كثيرة منها العظام وجراحة المخ والأعصاب وجراحات الأوعية الدموية والجراحة العامة.

وأضاف “عبدالغفار” في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه نتيجة لقطع المياه عن الفلسطينيين، فإن بعض الامراض والأوبئة قد تظهر، وبالتالي فإن هناك خطة للقطاع الطبي الوقائي للتعامل مع أي احتمالات لأمراض وبائية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

ونوه إلى أن هناك توجيه واضح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان بالتأكد من جهوزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي نتائج أو أحداث طارئة بسبب الأحداث في قطاع غزة.

وشدد على أن الوزارة تتحرك في هذا الإطار على أكثر من محور رئيسي، التأكد من زيادة أعداد وكفاءة الفريق الصحي الموجود في شمال سيناء أو المحافظات القريبة منها.

أعداد الأسرة في الأقسام الداخلية

ونوه المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنّ المحور الثاني هو التأكد من أعداد الأسرة في الأقسام الداخلية والرعايات المركز وجهوزيتها لاستقبال أي مصابين، أما الأمر الثالث فهو التأكد من توفر الأدوية والمستلزمات والمخزون الكافي من الدم.