السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يتألق ويتقدم بثلاثية أمام سموحة في الشوط الأول

لاعبو الزمالك
لاعبو الزمالك

تقدم الزمالك على سموحة بثلاث أهداف نظيفة في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

 

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أحرز مصطفى شلبي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة الثالثة، بعد عرضية من عمر جابر، سددها “شلبي” ببراعة في شباك سموحة ملعنا الهدف الأول.

في الدقيقة 14، زيزو يضيف الهدف الثاني للزمالك، وقبل نهاية الشوط الأول ركلة جزاء لصالح الزمالك، بعد تأكيد تقنية الفيديو وجود ضربة جزاء للأبيض، بعد لمسة يد من لاعب سموحة.

لكن أهدر “زيزو” ركلة الجزاء، بعدما مرت بجوار القائمة لتخرج لضربة مرمى لصالح الأبيض.

قبل نهاية الشوط الأول جملة رائعة من لاعبي الزمالك بعد تمريرة ساحرة من شيكابالا بـ “الكعب” لأوباما الذي ينطلق ويضرب الكرة بـ “الكعب” أيضًا لتسكن شباك الفريق السكندري، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض بثلاثية نظيفة.

تشكيل الزمالك:


حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.
 

 

 

 

 

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