مجلس الزمالك الجديد يدعم الأبيض من المقصورة الرئيسية

تواجد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب في المقصورة الرئيسية لاستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في لقاء سموحة المقام ضمن الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب قد نجحت في مجلس الزمالك من: حسين لبيب رئيسا للنادى، هشام نصر نائبا للرئيس، حسام المندوه أمينا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلا من: أحمد سليمان - هاني برزي - هاني شكري- محمد طارق- عمرو أدهم- حسين السيد.

وفي العضوية تحت السن شملت: نيرة الأحمر- أحمد خالد حسانين- رامي نصوحي.

في سياق أخر، حقق فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2008، انتصارًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأخير بالجولة السابعة لبطولة الجمهورية. سجل هدفي الزمالك: إبراهيم عصام وعبد الرحمن محمد .

يقود فريق زمالك 2008:

محمد إبراهيم مديرا فنياً، محمد عمر وأحمد السيد مدربين مساعدين، أحمد عبد العزيز بوكس مدرب حراس مرمى، خالد عمران اداريا، ماهر محمد إصابات وتأهيل وأدهم سيد عامل مهمات.‏