جماهير الزمالك من المدرجات "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين" (فيديو)

حرصت جماهير الزمالك على الهتاف لـ فلسطين في المدرجات خلال المباراة الجارية الأن بين الأبيض وسموحة على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





هتفت جماهير الزمالك " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين "، " شمال يمين الحرية لفلسطين " من أجل التضامن مع فلسطين خلال العدوان الغاشم من الكيان الصهويني.





ويتقدم الزمالك على نظيره سموحة بهدف نظيف سجله لاعبه مصطفى شلبي في بداية اللقاء بالدقيقة الثالثة.



تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد سيد "زيزو" .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق" شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسيف الجزيري وناصر منسي.