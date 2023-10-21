محمد صلاح يدون أسمه في تاريخ ليفربول بأرقام قياسية جديدة

حقق النجم المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول العديد من الأرقام القياسية بعدما سجل هدفين في شباك إيفرتون، اليوم السبت.



وقاد صلاح فريقه ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتًا بعدما هز شباك إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بهدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة من بريميرليج.



قاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، فريقه الريدز للانتصار على إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



تألق "صلاح" في المباراة وسجل هدفين لينتصر الريدز على إيفرتون، ويصعد في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى الوصافة برصيد 7 أهداف، خلف النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي 9 أهداف.



تخطى محمد صلاح رقم أسطورتي ليفربول السير كيني دالجليش وستيفن جيرارد في ترتيب قائمة الهدافين التاريخيين للنادي الإنجليزي بعدما وصل إلى 105 هدف.



ساهم "مو" صلاح في أكثر من 30 هدفا في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2023، بعدما خاض 31 لقاء سجل فيهم 19 هدفا وصنع 12 تمريرة حاسمة.



كما أن النجم الدولي وصل إلى الهدف رقم 146 في البريميرليج، متخطيا الهولندي روبن فان بيرسي 144، ويعادل أهداف تيدي شيرنجهام.

