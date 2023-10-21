ثنائية محمد صلاح تقود ليفربول للفوز على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يسجل هدفين الفوز لـ ليفربول:

أحرز محمد صلاح الهدف الأول في المباراة بالدقيقة 75 عن طريق ركلة جزاء سجلها ببراعة لتسكن شباك إيفرتون.

ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني له ولليفربول في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بتسديدة رائعة سكنت الشباك.

وكان اللقاء مشتعل بين فريقي ليفربول ونظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

وشهد الشوط الأول محاولات خطيرة من قبل لاعبي الريدز أصحاب الأرض لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى أو ترجمة حقيقة لأهداف.

كما هدد محمد صلاح مرمى فريق إيفرتون أكثر من مرة بعد تسديدة قوية في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلى القائم.

كما شهد اللقاء إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه آشلي يونج لاعب إيفرتون في الدقيقة 37 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للويس دياز، لاعب ليفربول.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي:

وبتلك النتيجة يجني ليفربول ثلاث نقاط ثمينة على حساب إيفرتون ليصل الريدز إلي النقطة 20 ليتصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي.