فان دايك: محمد صلاح لاعبًا عظيمًا

قدم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الإشادة بالمستويات التي قدمها محمد صلاح مع ليفربول خلال مواجهة إيفرتون، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

واستطاع ليفربول في تحقيق الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، بعدما نجح محمد صلاح في تسجيلهما من ضربة جزاء وهجمة مرتدة معاكسة.

تصريحات فان دايك

تحدث فان دايك في تصريحات لشبكة "TNT" البريطانية، حيث قال: "بالتأكيد، محمد صلاح لاعبًا عظيمًا، فاللاعبون العظماء يفعلون ذلك دائمًا، هذا الموسم أو في نهاية الموسم الماضي أهدر ركلتين، لكن اليوم سجل ركلة الجزاء التي أتيحت له وكان تنفيذه في رائع للغاية".

وتابع "ما يقدمه محمد صلاح، هذا ما نحتاجه، لقد واجه صعوبة في اللعب على ميكولينكو، لكن نجح في التغلب عليه وسجل هدفين، نحن سعداء للغاية من أجله".

وأضاف: "الكل يضغط ويلعب على مستوى عالي، هذا هو مفتاح النجاح، طريقة اللعب كانت بها تحول كبير، كما نمتلك عدد من اللاعبين الجدد يتمتعون بصفات مختلفة ولا يزال كلًا منهم يحاول التكيف".

وأوضح: "خلال الموسم الماضي الكل كان يشعر بالإرهاق، بالتأكيد كان موسمًا مخيبًا للآمال لنا وللجماهير، لأننا لم نحقق ما نتطلع له، لقد حصلنا على فترة قصيرة للاستراحة في الصيف، ثم عدنا بحالة رائعة، والأمور تسير على ما يرام".

وأتم فان دايك تصريحاته بالحديث عن صدارة البريميرليج، فقال: "تصدر الدوري لا تعني شيئًا لنا خلال الفترة الحالية، فأمامنا مباريات عديدة، علينا الاستمتاع باللحظة واللعب لأحد أكبر الأندية في العالم".