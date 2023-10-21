السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد صلاح يُنافس هالاند على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

هالاند ومحمد صلاح
هالاند ومحمد صلاح

نجح الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، من قيادة فريقه للفوز على إيفرتون بنتيجة 2/0، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر البريميرليج.

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ونجح ليفربول في تصدر ترتيب الدوري الإنجليزي للمرة الأولي من بداية الموسم الحالي، حيث يحتل المركز الأول مؤقتًا برصيد 20 نقطة، بينما يأتي توتنهام في الوصافة بنفس رصيد الريدز، واَرسنال ثالثًا بـ 20 نقطة أيضًا.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يحتل إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، المركز الأول في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 8 أهداف، بينما يحل محمد صلاح، جناح ليفربول، ثاني الترتيب بـ 7 أهداف.

3- سون هيونج مين، توتنهام، 6 أهداف.

4- ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 6 أهداف.

5- جارود بوين، وست هام، 5 أهداف.

6- هوانج هي تشان، ولفرهامبتون، 5 أهداف.

7- أولي واتكينز، أستون فيلا، 4 أهداف.

8- بوكايو ساكا، آرسنال، 4 أهداف.

9- أودسون إدوارد، كريستال بالاس، 4 أهداف.

10- إيفان فيرجسون، برايتون، 4 أهداف.

11- بريان مبيومو، برينتفورد، 4 أهداف.

12- كالوم ويلسون، نيوكاسل يونايتد، 4 أهداف.

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