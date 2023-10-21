مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على هوفنهايم بالدوري الألماني

تألق عمر مرموش لاعب فرانكفورت ونجح في قيادة فريقه لتحقيق الفوز على هوفنهايم بثلاث أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت في الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ماكسيمليان بيير لاعب هوفنهايم في الدقيقة الثالثة، قبل أن يرد عمر مرموش سريعا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 11.

وكان مرموش قريبا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 19 عبر رأسية لكن تصدى لها حارس مرمى هوفنهايم.

وفي الدقيقة 23 أحرز كناوف هدف التقدم لـ فرانكفورت قبل أن يسجل التونسي إلياس سخيري قبل نهاية الشوط الأول.

خرج عمر مرموش في الدقيقة 75 ودخل بدلا منه جيسيك نجانكام.

رفع فرانكفورت رصيده إلى 13 نقطة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، فيما توقف هوفنهايم عند 15 نقطة في المركز السادس.