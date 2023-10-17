أشرف قاسم: فرصة عمر مرموش نقطة تحول في مباراة مصر والجزائر

قال أشرف قاسم نجم الكرة المصرية الأسبق، أنه استمتع بأداء لاعبو منتخب مصر أمام الجزائر بعد ظهورهم بالشكل الرجولي خلال اللقاء، وهذا هو قدر مواجهة المنتخبات الكبيرة مثل مباراة اليوم.

وأضاف قاسم خلال تصريحاته مع كؤيم حسن شحاتة عبر "كورة كل يوم"، على فضائية الحياة، بعد طرد محمد هاني المنتخب استمر في تقديم أداء جيد ومواصلة الفرص، ولكن البطاقة الحمراء ظلمت زيزو الذي إذ تواجد كان سيحدث فارق كبير.

وتابع المدربان فيتوريا وبلماضي استعدا للمباراة بشكل جيد وكلاهما احترما اسم المنتخبان، وظهرت النتيجة في المباراة التي شهدت حماس وأداء كبير من كلا الطرفين.

وواصل:" كنت أتمنى ألا يتم حصول محمد هاني على بطاقة حمراء بعد تدخله بشكل قوي على لاعب المنتخب الجزائري ، ليظهر المنتخبان بشكل أقوى من ذلك".

واختتم: " فرصة عمر مرموش الأخيرة كانت نقطة تحول في المباراة لو سجلت هدف كانت منحت الفوز لمنتخب مصر ولكن حدث سوء توفيق للاعب، وبعدها سجل المنتخب الجزائري هدف التعادل".