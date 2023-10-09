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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إينتراخت فرانكفورت يهزم هايدنهايم بثنائية في الدوري الألماني..وإصابة مرموش

إينتراخت فرانكفورت
إينتراخت فرانكفورت

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إينتراخت فرانكفورت  فوزا ثمينا على نظيره فريق هايدنهايم بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني.

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وتقدم هوجو لارسون بالهدف الأول لفرانكفورت في الدقيقة 39 من عمر الشوط الاول من المباراة. 

وفي الشوط الثاني سجل أنسجار كانوف الهدف الثاني في الدقيقة 72 من عمر اللقاء. 

وشهدت المباراة تعرض الدولي المصري عمر مرموش لإصابة في الفخذ وخرج في الدقيقة 66 من عمر اللقاء .

وبهذا الفوز رفع فرانكفورت رصيده إلي النقطة العشرة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد هادينهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

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