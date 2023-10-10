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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب منتخب مصر يوضح موقف مرموش من اللحاق بالمعسكر

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصرالأول موقف الثنائي عمر مرموش وأحمد سامي من اللحاق بمعسكر أكتوبر الجاري إستعداداً لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين.

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إينتراخت فرانكفورت يهزم هايدنهايم بثنائية في الدوري الألماني.. وإصابة مرموش


وقال محمد أبو العلا في تصريحات عبر فضائية: " أون تايم سبورتس ": " عمر مرموش واحمد سامي لعبا بالأمس مع فريقيهما إينتراخت فرانكفورت وبيراميدز تعرضا للإصابة، لكن وفقاً للتقارير الواردة من أنديتهما فإصابتي الثنائي ليست خطيرة ".
وتابع: " عمر مرموش سينضم خلال الساعات المقبلة للمعسكر، والثنائي من الممكن أن يصبحا لائقين للتواجد معنا بشكل طبيعي في المعسكر ".
وأضاف أبو العلا: " المعسكر الحالي لمنتخب مصر هو الأول لمحمد النني بعد غياب منذ مباراة بلجيكا الودية ".
وواصل: " كان هناك تنسيق مع ناديه طوال فترة اصابته ومشاركته في المباراة المقبلة بشكل كامل سيكون وفقاً لرؤية الجهاز الفني والتنسيق الذي يتم مع ناديه ".
وأتم: " تواصلت مع طبيب الأهلي بعد نهاية مباراته امام الاسماعيلي للتعرف على حالة إمام عاشور، وتقييم اصابته من قبل الجهاز الطبي الأهلي يرى أنه لن يكون لائقاً للمشاركة معنا في المباراتين ".
 

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