طبيب منتخب مصر يوضح موقف مرموش من اللحاق بالمعسكر

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصرالأول موقف الثنائي عمر مرموش وأحمد سامي من اللحاق بمعسكر أكتوبر الجاري إستعداداً لمباراتي زامبيا والجزائر الوديتين.



وقال محمد أبو العلا في تصريحات عبر فضائية: " أون تايم سبورتس ": " عمر مرموش واحمد سامي لعبا بالأمس مع فريقيهما إينتراخت فرانكفورت وبيراميدز تعرضا للإصابة، لكن وفقاً للتقارير الواردة من أنديتهما فإصابتي الثنائي ليست خطيرة ".

وتابع: " عمر مرموش سينضم خلال الساعات المقبلة للمعسكر، والثنائي من الممكن أن يصبحا لائقين للتواجد معنا بشكل طبيعي في المعسكر ".

وأضاف أبو العلا: " المعسكر الحالي لمنتخب مصر هو الأول لمحمد النني بعد غياب منذ مباراة بلجيكا الودية ".

وواصل: " كان هناك تنسيق مع ناديه طوال فترة اصابته ومشاركته في المباراة المقبلة بشكل كامل سيكون وفقاً لرؤية الجهاز الفني والتنسيق الذي يتم مع ناديه ".

وأتم: " تواصلت مع طبيب الأهلي بعد نهاية مباراته امام الاسماعيلي للتعرف على حالة إمام عاشور، وتقييم اصابته من قبل الجهاز الطبي الأهلي يرى أنه لن يكون لائقاً للمشاركة معنا في المباراتين ".

