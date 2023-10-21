رحيل مانشيني عن المنتخب السعودي.. الحقيقة الغائبة

أصبح مستقبل المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي في خطر خلال الفترة المقبلة، بعد النتائج السلبية التي حققها الأخضر تحت قيادته.

وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم لديه قلق من النتائج التي حققها المنتخب في المباريات الودية التي خاضها تحت قيادة مانشيني.

وأشارت أن هناك اتجاه لتوجيه الشكر للمدرب الإيطالي بعد المستويات التي أعتبرها الاتحاد السعودي غير مطمئنة.

في سياق متصل، أكد رودي جاليتي، الصحفي بشبكة "Sport Italia" عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" أنه رغم الشائعات، فوضع مانشيني مع السعودية في الوقت الحالي ليس مقلقًا.

وأوضح أن المدرب الإيطالي لديه الثقة الكاملة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث تعد المباريات الودية التي خاضها مجرد تحضير للاستعداد لتصفيات كأس العالم، والمقرر لها الشهر المقبل.

الجدير أن روبرت مانشيني يمتلك عقدًا مع المنتخب السعودي حتى صيف 2027، وحال تم توجيه الشكر له فإنه سيحصل على الشرط الجزائي المتواجد في عقده كاملًا.