محمد صلاح يسجل التقدم لـ ليفربول أمام إيفرتون

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول والتقدم أمام إيفرتون، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح يسجل التقدم لليفربول:

أحرز محمد صلاح الهدف عن طريق ركلة جزاء سجلها ببراعة لتسكن شباك إيفرتون.

يذكر أن حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من اللقاء المشتعل بين فريقي ليفربول ونظيره إيفرتون، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي ويحتضنها ملعب "الأنفيلد".

وشهد الشوط الأول محاولات خطيرة من قبل لاعبي الريدز أصحاب الأرض لتسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى أو ترجمة حقيقية لأهداف.

كما هدد محمد صلاح مرمى فريق إيفرتون أكثر من مرة بعد تسديدة قوية في الدقيقة 28 ولكنها مرت أعلى القائم.

كما شهد الشوط إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه آشلي يونج لاعب إيفرتون في الدقيقة 37 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة نتيجة عرقلة متعمدة للويس دياز، لاعب ليفربول.