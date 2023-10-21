السبت 21 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

أسعار الذهب
أسعار الذهب

انخفضت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) بشكل طفيف خلال منتصف التعاملات، اليوم السبت 21 أكتوبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2420 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

 

أسعار الذهب في مصر الآن: 

 

أسعار الذهب في مصر

 

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2420 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2765 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2535 جنيهًا.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2074 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1613 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1382 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1037 جنيهات، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 19360 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1982 دولارًا للأوقية.

 

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2.5 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

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ارتفاع سعر الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 209.01 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 238.86  ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 218.96 ريال.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 179.15  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 139.34 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,429.50 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,433.25 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 262.75  ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 627.02  ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,242.10 ريال سعودي.

 

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