2.5 % ارتفاعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال أسبوع

ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 2.5%، وبنحو 48 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة، لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مع ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن بسبب الصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لوقف دورة التشديد النقدي.



قال فادى كامل المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 20 جنيهَا خلال تعاملات اليوم السبت، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 2420 جنيهًا، بينما اختتمت الأوقية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، عند مستوى 1981 دولارًا.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2766 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2074 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1614 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 19360 جنيهًا.

ولفت إلى أن الأوقية افتتحت تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة عند مستوى 1933 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 17 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2425 جنيهًا، ولامس مستوى 2480 دولارًا واختتم التعاملات عند مستوى 2440 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 8 دولارات، حيث افتتحت الأوقية عند مستوى 1973 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1981 دولارًا.

أشار "كامل" إلى أن مخاوف استمرار الحرب بين الفلسطنيين وقوات الكيان المحتل، دفعت المستثمرين إلى الذهب للتحوط، كملاذ آمن وقت الأزمات، والأحداث الجيوسياسية.

أضاف، أن استمرار الصراع دون الوصول لاتفاق سيدفع الأسعار لمستويات تاريخية على الصعيد العالمي والمحلي.