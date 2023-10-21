سيارة كهربائية جديدة من شانجان يمكن تحويلها إلى بيك أب

كشفت مجموعة صناعة السيارات الصينية شاناجن خلال السنوات الأخيرة عن مجموعة متنوعة من السيارات الكهربائية المتطورة التي باتت منافساً شرساً للعديد من العلامات الأوروبية في ظل ما تملكه هذه الطرازات من تكنولوجيا متقدمة، ومؤخراً كشفت شانجان الصينية عن مفاجأة تعد بمثابة ثورة في عالم السيارات الكهربائية حيث قدمت لأول مرة سيارة suv عصرية يمكن تحويلها إلى سيارة بيك أب من خلال ضغطة مفتاح واحدة، وهو ما يجعل هذه السيارة الكهربائية الجديدة تنافس بقوة سيارات Cybertruck الشهيرة التي قدمتها في وقت سابق عملاق صناعة السيارات الأمريكية تسلا.

تقدم بنموذجين في هذا الموعد

وفقاً للمعلن فإن السيارة الكهربائية الجديدة التي كشفت عنها شانجان سوف يتم طرحها في الأسواق خلال العام القادم، وتتحفظ شانجان حتى الآن على الكثير من المعلومات الفنية الخاصة بالسيارة، غير أن المؤشرات تؤكد أنه سوف يتم طرحها من خلال نموذجين، الأول مجهز بمحركات كهربائية بعزم 245 حصانا، والثاني سيحصل على محركات كهربائية تولد عزما يعادل 408 أحصنة.

سيارة شانجان الجديدة

تتحول إلى بيك أب بضغطة زر

وتتميز السيارة الكهربائية الجديدة بتصميمها الذي يجعلها تبدو كسيارة كروس أوفر، انسيابية، لكن يمكن تحويل هذه السيارة الكهربائية الجديدة إلى مركبة بيك أب عصرية من خلال الضغط على مفتاح صغير، إذ يتحرك فيها زجاج السقف من الخلف ليكشف عن صندوق الأمتعة ويصبح الصندوق شبيها بصناديق سيارات البيك آب.

تقنية SDA المتطورة

وزودت شانجان السيارة الكهربائية الجديدة بتقنيات الـ SDA المتطورة التي تمكن المطورين من تحسين أنظمة القيادة الذاتية فيها وأنظمة الأمان والفرملة التلقائية.

واجهة قيادة عصرية

ولعل أبرز ما يميز السيارة الكهربائية الجديدة التي كشفت عنها شانجان واجهة القيادة التي خلت من الأزرار التقليدية، إذ استُعيض عن الأزرار بشاشة لمس كبيرة مثبتة في منتصف الواجهة، كما جهّز سقف السيارة من الأمام بشاشة إضافية متحركة يمكن استعمالها للتحكم بتقنيات المركبة أو مشاهدة الفيديوهات والأفلام.

جديد شانجان من مجموعة جى بى غبور أوتو

وعلى الصعيد المحلي تستعد مجموعة جى بى غبور أوتو، الوكيل المحلى لسيارات شانجان في مصر، لطرح طرازات شانجان UNI-T لأول مرة فى السوق المحلية خلال الأسبوع الجاري لتنضم إلى باقي طرازات شانجان المتوافرة في السوق المحلية.