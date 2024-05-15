الأهلي يتجه إلى تونس استعدادًا لنهائي أفريقيا .. بعد قليل

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى تونس مساء اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وخاض الفريق الأحمر مرانه الختامي على ملعب مختار التتش عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.