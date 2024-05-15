الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لحظة وصول الرئيس السيسي البحرين لحضور القمة العربية.. فيديو

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل البحرين

عرضت قناة “رئاسة جمهورية مصر العربية”، على موقع الفيديوهات القصيرة “يوتيوب”، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين للمشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية.

 

أكملت مملكة البحرين استعداداتها لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته العادية الثالثة والثلاثين، والذى سيُعقد غد الخميس المقبل، بالعاصمة المنامة، برئاسة العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

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وقد كثفت لجنة الإعداد والتحضير للقمة، برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية البحريني، من وتيرة الإعداد والتنظيم، من خلال اجتماعات متواصلة ومتابعة ميدانية على مدار الساعة، بما يضمن إنجاح القمة العربية، تجسيدًا لنهج البحرين المساند لكل جهد يرمى إلى وحدة الصف والتضامن العربي، ودعمها للمساعى التى تقوم بها جامعة الدول العربية فى تعزيز منظومة العمل العربى المشترك.


كما أنهى المركز الإعلامى الخاص بالقمة استعداداته لتسهيل عمل الإعلاميين، من خلال توفير كافة الخدمات اللوجستية والفنية اللازمة لهم، وإثراء محتوى تغطياتهم الإعلامية، بما يتناسب مع أهمية الحدث، والحضور الإعلامى الواسع.

 

 

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