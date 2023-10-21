6 ساعات لمحاولة القبض عليه.. ضبط قرد تسلل إلى معبد الكرنك

تمكن العاملون بمعبد الكرنك، بمدينة الاقصر، اليوم السبت، من الإمساك بقرد ظهر بمنطقة الصرح الثالث في المعبد، بعد محاولات استمرت قرابة الست ساعات للإمساك به.

وأكد مصدر، أن خفراء المعبد شاهدوا قرد داخل الصرح الثالث بالمعبد في السادسة من صباح السبت، ورغم محاولات متعددة للامساك به، دون أن يؤثر ذلك على حركة السياحة في المعبد، تمكن الخفراء من ضبط القرد بعد أن تم أبعاده في منطقة نائية لتسهيل وتأمين عملية الضبط.

وعن طريقة الإمساك بالقرد، حتى لايثير القلق داخل المعبد، أكد المصدر أن العاملين أحضروا شباكًا كبيرة، نتيجة تنقل القرد واحتمائه بالأشجار الموجودة بالمعبد، ثم تم ضبطه وحفظه بقفص حديدي.

ولفت المصدر إلى أن القرد تم تسليمه إلى مديرية الطب البيطري بالأقصر، للحفاظ عليه، مؤكدًا أن سيرك تم تنظيمه منذ أيام بجوار المعبد ويرجح أنه هرب منه.