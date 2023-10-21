السيسي يعبر عن دهشته من وقوف العالم متفرجًا على الكارثة الإنسانية بغزة (شاهد)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

وأضاف “السيسي” خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، اليوم السبت، نعبر عن دهشتنا البالغة في أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

وتابع الرئيس: "هذه الأزمة تفرض على الفلسطينين عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات واسس القانون الدولى الإنساني".

يذكرأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم السبت، العديد من رؤساء وزعماء الدول العربية المشاركين في قمة القاهرة للسلام، بالعاصمة الإدارية، لوضع حلول لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني، أولى الحاضرين إلى مقر قمة القاهرة للسلام.

قيادات وزعماء الدول العربية

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلتقاط صورة تذكارية مع عدد من قيادات وزعماء الدول العربية، قبل انطلاق قمة القاهرة للسلام، للحد من التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وبدأت القمة اليوم بمشاركة 34 دولة عربية من أجل وضع حلول فعالة للحد من التصعيد العسكري الغاشم تجاه الشعب الفلسطين في قاطع غزة.

قمة القاهرة للسلام 2023

وتستهدف القمة مناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وتم تأكيد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية من بينهم زعماء كل من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين والكويت والسعودية وإيطاليا وقبرص، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.