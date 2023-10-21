أمير قطر يصل مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

وصل أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني"، إلى مصر، للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام المُقرر عقدها اليوم السبت، حسبما أفادت وسائل إعلام قطرية، في أنباء عاجلة.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار القاهرة الدولي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وطارق علي الأنصاري سفير قطر مصر.

وتُعقد القمة اليوم السبت في العاصمة الإدارية الجديدة، بمُشاركة العديد من الدول والمنظمات، لمناقشة خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المُحتلة.

ملك الأردن يُغادر عمّان مُتوجهًا إلى مصر للمُشاركة في قمة القاهرة للسلام

غادر الملك الأردني "عبدالله الثاني"، أرض الوطن مُتوجهًا إلى مصر ليرأس الوفد الأردني المُشارك في قمة القاهرة للسلام التي تُعقد في إطار الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

ومُنذ قليل، وصل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إلى القاهرة للمُشاركة بالقمة الدولية للسلام، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، في أنباء عاجلة، اليوم السبت.

وتستضيف مصر مؤتمر دولي "قمة القاهرة الدولية للسلام"، اليوم السبت الموافق 21 أكتوبر؛ لبحث الحرب المُتصاعدة بين إسرائيل وحركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية أن تُسفر القمة عن مخرجات تسهم في وقف التصعيد الجاري، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.